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Türkiye
AA 29.06.2025 12:48

3 ilde denize girmek yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce ve Sakarya'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor. Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçesinde de denize girmek yasaklandı. Plajlara tehlike işareti olan kırmızı bayrak çekildi.

3 ilde denize girmek yasaklandı

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz şartları olumsuzluğu sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de aynı nedenle denize girişler geçici süreyle yasaklandı.

Elverişsiz şartlar nedeniyle kaymakamlıklar tarafından 3 ilçede denize girilmesine izin verilmiyor.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Tekirdağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları nedeniyle ilçelerdeki plajlarda bugün denize girilmesine izin verilmeyecek.

Sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

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