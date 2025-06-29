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Türkiye
AA 29.06.2025 10:00

Sivas'ta keneden can kaybı 10'a yükseldi

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 30 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Kentte KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Sivas'ta keneden can kaybı 10'a yükseldi

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.

Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Bu yıl KKKA sonucu Sivas’ta ölenlerin sayısı 10’a yükseldi.

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