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Türkiye
AA 29.06.2025 08:37

Kütahya'da otel yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

Kütahya'da emlak ofisinin yer aldığı otelin zemin katındaki yangında dumandan etkilenen 10 kişiye müdahale edildi.

Kütahya'da otel yangınında 10 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]

Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde faaliyet gösteren otelin zemin katındaki emlak ofisinde çıkan yangın nedeniyle duman kısa sürede tüm binaya yayıldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Sağlık ekiplerince dumandan etkilenen 8 kişiye ambulanslarda müdahale edildi, 2 kişi Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otelde kalan müşterilerin uyuduğu sırada başlayan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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