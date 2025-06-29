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Türkiye
TRT Haber 29.06.2025 12:34

2005 yılında ölüme terk edilen bebeğin failleri yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bingöl'de 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerini yakaladı.

2005 yılında ölüme terk edilen bebeğin failleri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bingöl'de 16 Kasım 2005 tarihinde çanta içerisinde ölü bulunan bebeğin faillerinin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandığını duyurdu.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı koordinesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince yapılan çalışmalar sonucu Elazığ-Bingöl karayolu yakınında 16 Kasım 2005 tarihinde spor çanta içerisinde beze sarılmış halde kız bebek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden olayın faillerine ulaşılamamıştı.

4 şüpheli takibe alındı

Bakan Yerlikaya, olayın 2024 yılında JASAT tarafından özel bir ekip oluşturarak dosyayı yeniden incelemeye aldıklarını aktardı.

4 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alındı. Şüpheliler, ikamet ettikleri Bursa ilinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonda yakalanarak Bingöl’e getirildi.

Yapılan titiz çalışmalarla; D.A. isimli şahsın evlilik dışı ilişki sonucu doğurduğu bebeğini diğer şüphelilerle birlikte çanta içerisinde ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden D.A. isimli şahıs tutuklandı. 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

 

 

"Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile gece-gündüz mücadelemizi sürdürüyoruz"

Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"JASAT bu yıl incelemeye aldığı faili meçhul cinayetlerin yüzde 100’ünü aydınlattı. Bingöl Valimizi, operasyonu koordine eden Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Bingöl İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum.  İsim dahi konulmadan bir bebeği ölüme terk eden vicdansızlar, JASAT'tan kaçamadı. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için özel ekiplerimiz ile gece-gündüz mücadelemize devam ediyoruz."

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