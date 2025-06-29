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Türkiye
TRT Haber-AA 29.06.2025 12:50

Antalya tarihi Kaleiçi'nde yangın

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki tarihi Kaleiçi'ndeki bir otelde başlayan ve yanındaki iki işletmeye sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Antalya tarihi Kaleiçi'nde yangın
[Fotograf: DHA]

Selçuk Mahallesi Uzun Çarşı Sokak'ta bulunan bir otelde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

 

Hızla büyüyen alevler, otelin yanında bulunan iki işletmeye sıçradı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince, yangının bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi alındı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki ev ve işletmelere sıçramaması için çalışma yürütüyor.

Yangın söndürme çalışmalarında ekiplere vatandaşlar da destek veriyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, yangının çıktığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Vali Şahin, otelde başlayan yangının 2 binaya daha sıçradığını ve toplam 3 işletmenin zarar gördüğünü söyledi.

Yangının diğer binalara sıçrama riskinin ortadan kalktığını ancak henüz kontrol altına alınamadığını belirten Şahin, "Otelin 3 odası doluydu, müşteriler hemen tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin bölgede yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor" dedi.

Şahin, yangının çıkış sebebinin henüz kesinleşmediğini dile getirdi.

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