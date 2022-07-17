Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotograf: TRT Haber]
Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
İlçeye bağlı kırsal Karagöz Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı.
İhbar üzerine bölgeye 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Balıkesir Orman Yangını Yangın
Sıradaki Haber
Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz