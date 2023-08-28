Balıkesir'de organize suç operasyonu: 36 gözaltı

Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, ateşli silah ve suçtan elde edilen paralara el konuldu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Ayvalık, Balya, Edremit, Erdek, Havran, İvrindi, Manyas, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde meydana gelen 19 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 36 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik operasyonel faaliyet sonucu yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler, 2 adet hassas terazi, 19 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 12 adet fişek, 2 adet şarjör, 11 adet cep telefonu ve 83 bin 120 TL, 100 ABD Doları, 10 Euro suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Olaylara karışan 36 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.