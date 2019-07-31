Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Vedat A. idaresindeki 10 R 3031 plakalı servis minibüsü, Burcu G. yönetimindeki 10 DAG 18 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, minibüste bulunan Mehmet Macit yaşamını yitirdi, sürücüler ile Fatih Çağlar, Yurdagül Hande Aydın, Ali Ertürk, Burcu Günal, Umut Hozanlı, Şengül Fidancı, Özcan Ergüven, Hatice Çoban, Emine Özer, Ramazan Canlı ve İlknur Arslan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

2 yaralının hayati tehlikesi var

Yaralılardan Ramazan Canlı ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü'nün eşi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.

Serviste bulunan yolcuların, Kepsut Hükümet Konağı ile Devlet Hastanesi çalışanları olduğu belirtildi.

Kaynak: AA