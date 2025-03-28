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Türkiye
AA 28.03.2025 00:28

Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'de kaza sonrası yanan otomobilde bir kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Balıkesir'de Veli Demircanlı idaresindeki otomobil, il merkezinden Edremit istikametine seyir halindeyken, Naipli Işıklı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Savrularak devrilen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Demircanlı ve yanındaki Faruk Karaaslan çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karaaslan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demircanlı ise ağır yaralı olarak Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yolda, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Balıkesir Trafik Kazası
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