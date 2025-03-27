Çok Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.03.2025 21:12

Bir kıvılcımla başladı, alevler oteli işte böyle sardı

Uludağ'da milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış görüntülerine ulaşıldı.

1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

Otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, kafeterya bölümündeki yanan şöminenin başında, Usta ailesinin de aralarında bulunduğu 6-7 kişilik grubun yemek yediği görülüyor.

Kamera kayıtlarında, bir süre sonra bu kişilerin kafeterya bölümünden ayrıldığı, saat 05.22'de şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasıyla alevlerin başladığı yer alıyor.

Görüntülerde, kısa sürede dumanla kaplanan kafeteryadaki alevlerin 2-3 dakika içinde büyüdüğü anlaşılıyor.

Bir kıvılcımla başladı, alevler oteli işte böyle sardı

Sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında otel müdürü gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Bursa İtfaiye Yangın
Sıradaki Haber
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:51
Bayraktar TB3 SİHA’dan süpersonik füzeyle yine tam isabet
22:48
Vatikan: Papa eskisi gibi olmasa da yönetime dönecek
22:19
Ruanda, ülkede faaliyet gösteren kurumların Belçika'yla işbirliğini yasakladı
22:15
Bakan Kacır: Yapay zekadan kuantuma kadar yeni adımlar atacağız
21:58
Dünya Bankası: Hava kirliliği her yıl yaklaşık 5,7 milyon kişinin ölümüne neden oluyor
22:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplumsal gerilimleri ülkemize taşımak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dini azınlık temsilcileriyle buluştu
FOTO FOKUS
Bir kıvılcımla başladı, alevler oteli işte böyle sardı
Bir kıvılcımla başladı, alevler oteli işte böyle sardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ