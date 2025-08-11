SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
22.8ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Türkiye
KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
11.08.2025 01:16
, 11.08.2025 01:18
SON GÜNCELLEME
11.08.2025 01:18
Balıkesir'de eğitime bir gün ara verildi
Balıkesir'de meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde 11 Ağustos Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Balıkesir
Deprem
Sıradaki Haber
Balıkesir'de 4 saat içinde 84 artçı deprem oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:12
Bakan Şimşek'in abisi Nazmi Şimşek hayatını kaybetti
00:29
Balıkesir'de 4 saat içinde 84 artçı deprem oldu
01:03
Katil İsrail 5 gazeteciyi daha öldürdü
00:17
AFAD'dan Balıkesir'deki depremle ilgili ön değerlendirme raporu
00:13
Kabine bugün toplanacak
00:54
Balıkesir'deki depremde 1 kişi hayatını kaybetti
Nemrut Kalderası, kolluk kuvvetlerinin korumasında
FOTO FOKUS
Balıkesir'deki deprem anı kameralarda
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Balıkesir'de eğitime bir gün ara verildi
Balıkesir'de 4 saat içinde 84 artçı deprem oldu
Aydın'da yol çöktü
Tekirdağ'da tarım arazisinde çıkan yangın fabrikaya sıçradı