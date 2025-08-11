Açık 20.4ºC Ankara
AA 11.08.2025 03:36

Balıkesir'de depremi yaşayanlar o anları anlattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremi yaşayanlar o anları anlattı.

Balıkesir'de depremi yaşayanlar o anları anlattı

Kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binadaki çalışmalar sürüyor.

Yıkılan söz konusu binanın yakınındaki başka bir 3 katlı apartmanın zemin katında eşiyle yaşayan Yusuf Ayhan, evinin salonunda televizyon izlerken depreme yakalandığını, sarsıntı nedeniyle evdeki televizyon ile sehpanın düştüğünü söyledi.

Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem

Eşiyle panik halindeyken evlerini terk ettiklerini belirten Ayhan, şöyle devam etti:

"Bir süre eve giremedik. Sonra enkazın gürültüsü eve kadar gelmişti. Enkaz alanına geldim halen daha buradayım. Bir ara eve şarj aletini almak için girdim. Bir baktım evde her şey yerle bir olmuş. Televizyon paramparça, diğer eşyalar yerlerde. Panik yaşadık. Halen panik devam ediyor. Böyle bir depremi daha önce İzmir'de yaşamıştım ama bu çok şiddetliydi."

"Eczanenin kapalı olması, büyük bir tehlikeyi önledi"

Ayhan, gürültüyü duyunca bölgeye geldiğini ifade ederek, "Eczane yıkılmış diyorlardı. Çok üzücü bir durum. Korktum, eşimle beraber panik olduk. O anda ölümü bile kabullendim ama neye üzüldüm, eşim mutfaktaydı ben salondaydım, ayrı ayrı öleceğiz diye... Çok acı bir durum. Pazar günü olması, eczanenin kapalı olması, büyük bir tehlikeyi önledi. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan Ümit Altınok ise sarsıntının ardından komşu binanın halini görüp arama çalışmalarına katıldığını anlattı.

Deprem anında evinde çay içtiğini dile getiren Altınok, "Ablam ve eşimle birlikte evdeydik. Evimde mutfak dolabıyla televizyon ünitesi yıkıldı. Başka bir hasar yok. Biz evden inerken dumanlar yükseldi. O esnada üstümde gömlek ve ayağımda terlik yoktu. O şekilde indim" diye konuştu.

Bu arada, deprem anı bir avukatlık ofisinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Deprem Balıkesir
Balıkesir'de 4 ve 4,1 büyüklüğünde deprem
