Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Beşiktepe, COVID-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantina altına alındı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Ayvalık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla saat 21.00’den itibaren mahallenin tüm giriş çıkışları İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kapatıldı. Mahalleye giriş çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklandı.

Ayvalık’ta Tıfıllar ve Hacıveliler kırsal mahalleleri de karantina altında tutuluyor.