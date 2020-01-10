Türkiye
Balıkesir'de 6 FETÖ şüphelisi hakkında yakalama kararı10 Ocak 2020 Cuma 10:33 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 11:23
Balıkesir merkezli FETÖ soruşturması kapsamında, "talebe mesulü" ve "gizli sorumlu" oldukları gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde "talebe mesulü" ve "gizli sorumlu" olarak faaliyet yürüttükleri belirlenen, aralarında sözleşmesi biten astsubay ile aktif görev yapan araştırma görevlisi, öğretmen ve astsubay ve serbest meslek çalışanlarının bulunduğu 6 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, Amasya, Burdur, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.
Kaynak: AA