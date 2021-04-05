Balon balıklarının zehri, yiyen kişilerin hayatını kaybetmesine neden olacak güçte.

Güçlü çene yapılarına sahip olan balon balıklarıyla ilgili olarak daha önce Ege ve Akdeniz’deki balıkçılara yapılan uyarı, bu kez de Marmara Denizi’ndeki amatör balıkçılar için yapıldı.

Balıkçılar şaşkınlık yaşadı

Gemlik ilçesinden denize açılan amatör balıkçıların oltalarına daha önce Marmara Denizi’nde karşılaşmadıkları bir tür balık takıldı.

Yaptıkları inceleme sonucu yakaladıkları balığın balon balığı olduğunu öğrenen balıkçılar, Marmara Denizi’nde ilk defa zehirli balon balığı görmenin şaşkınlığını yaşadı.

Balıkçılardan Serkan Emre, "Biz teknemizle tur düzenleyip amatör balıkçıları taşıyoruz. Geçtiğimiz gün düzenlediğimiz turda daha önce Ege Ve Akdeniz’de çıktığını duyduğumuz balon balığını tekneme binen müşterilerden biri yakaladı. Biz büyük şaşkınlık yaşadık. Bu balığı daha önce Marmara Denizi’nde görmemiştik" dedi.