Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Tokat'ta merkeze bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilik, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldığını açıkladı.
Bu kapsamda, Ortaören köyünde 10 gün karantina uygulanması kararlaştırıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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