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Türkiye
AA 27.08.2024 13:07

Balıkçılar yeni sezonu heyecanla bekliyor

Tekirdağ'da sezon hazırlıkları kapsamında tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ereceği 1 Eylül'ü heyecanla bekliyor.

Balıkçılar yeni sezonu heyecanla bekliyor

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların sezona umutla hazırlık yaptığını söyledi.

Balıkçıların bol palamut avlamayacaklarını tahmin ettiğini belirten Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız teknelerini, ağlarının son bakımlarını yapıyor. Balıkçılar heyecanla 1 Eylül'ü bekliyor. İnşallah balığın bol olduğu, hem balıkçının hem vatandaşın sevineceği bir sezon olur" dedi.

Pehlivanoğlu, balıkçıların balık yoğunluğuna göre avlanmak için rotalarını Karadeniz'e de çevirebileceklerini ifade etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Balıkçı Önder Dedeler de balıkçıların yeni umutlarla sezona hazırlandığını anlattı.

Ağları onarıp, teknelerin bakımlarını tamamladıklarını belirten Dedeler, "Yeni umutlarla ekmek mücadelesi için denize açılacağız. İnşallah balıkçılar bol balık tutar, vatandaşlarımız bol balık yer. Yeni sezon her zaman balıkçılar için yeni umutlar demek. Yüzümüzün güleceği sezon olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

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Balıkçılık Tekirdağ
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