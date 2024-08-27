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Türkiye
AA 27.08.2024 12:25

Iğdır'da sıcaktan bunalanlar kendilerini tuz mağarasına atıyor

Iğdır'daki tuz mağaraları, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde vatandaşlar için serin bir sığınak oluyor. Yılın her döneminde 12 derece sıcaklığa sahip Tuz Terapi Merkezi'nde serinleyen vatandaşlar, burada aileleriyle gezinti yapıp uzun süre vakit geçiriyor.

Iğdır'da sıcaktan bunalanlar kendilerini tuz mağarasına atıyor

Hava sıcaklığının 35 dereceyi geçtiği kentte, özellikle öğle saatlerinde vatandaşlar sıcaktan bunalıyor.

Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı’nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi de özellikle yaz döneminde serinliğiyle ilgi odağı oluyor.

Yılın her mevsiminde 12 derece sıcaklığa sahip tuz mağaralarında serinleyen vatandaşlar, burada aileleriyle gezinti yapıp uzun süre vakit geçiriyor.

Mağaralar 3 ayda 60 bin ziyaretçi ağırladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bugüne kadar 300 bin civarında ziyaretçi geldi

Tuz Terapi Merkezi Müdürü Tuğrul Aras, açıldıkları 2021 yılından bu yana 300 bin civarında ziyaretçi kabul ettiklerini söyledi.

Son 3 ayda da 60 bine yakın ziyaretçi ağırladıklarını ifade eden Aras, "Ziyaretçiler burayı sağlık turizmi açısından, astım, bronşit, koah hastalıklarına tedavi merkezi olarak gördüklerinden ziyaret ediyorlar. Doğal güzellikleri nedeniyle de buraya geliyorlar. İçerisi sabit 12 derece sıcaklığa sahip, dışarıda 40-45 derece sıcaklık varken insanlar içeriye girip serinleyebiliyor" dedi.

Mağaraların yurt içinin yanı sıra komşu ülkelerden de ilgi gördüğünü ifade eden Aras, "Genellikle çevre illerden ve yurt dışından gurbetçi vatandaşlarımız geliyor. Nahçıvan, Azerbaycan ve İran'dan buraya tedavi amaçlı gelenler var. Buraya gelene kadar tuz mağarası neymiş diyorlar, içeriye girdiklerinde büyülenip çıkıyorlar. Buraya gelenler kesinlikle tavsiye ediyorlar" diye konuştu.

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