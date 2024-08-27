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Türkiye
TRT Haber-AA 27.08.2024 12:08

Tır, İETT otobüsünün üzerine devrildi: 6 yaralı

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan tır, yanından geçen İETT otobüsünün üzerine doğru devrildi. Yaşanan kazada 6 kişi yaralanırken olay anı da kameralara yansıdı.

Bakırköy sahil yolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametine seyir halinde olan Şenol M'nin kullandığı tırın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, bu sırada yanında seyreden BN1 hat numaralı Eminönü-Halkalı seferini yapan Zeynel G. idaresindeki İETT otobüsünün üstüne doğru devrildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Hızının daha yüksek olmasından dolayı son anda tırın altında kalmaktan kurtulan otobüs, kazanın etkisiyle savrularak Tamer S'nin kullandığı otomobile çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol Florya yönünde trafiğe kapatıldı.

Kazada, tır şoförü ile İETT otobüsündeki yolculardan İbrahim T, Beyhan T, Eda T, Bilge S. ve Duygu S. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüsten tahliye edilen yolcular da yol kenarındaki yeşil alanda olayın şokunu atlatmaya çalıştı.

Kazaya karışan araçlarda hasar oluşurken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Aynı yerde üzerine tır devrilen otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetmişti

Öte yandan, 11 Mart'ta yine Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarpan tır, sol tarafında seyreden otomobilin üzerine devrilmişti.

Kazada, otomobildeki sürücü Recep A. ile Sultan A., Güler Rukiye A. ve Merve A. hayatını kaybetmişti.

Aynı alt geçide 19 Temmuz'da da Fatih Demir'in kullandığı konteyner yüklü tır çarpmış, kazada tır ve dorsesi yola devrilirken sürücü hafif yaralanmıştı.

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