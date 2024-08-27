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Türkiye
AA 27.08.2024 11:29

Bolu Dağı Tüneli'nde "heyelan" önlemi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde heyelan riskini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan tünel uzatma projesinde hummalı çalışma sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli'nde "heyelan" önlemi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Ankara ve İstanbul'u birbirine bağlayan otoyolun Bolu Dağı geçişinde 2022'de meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verildi. Ankara yönünde dağ geçişini sağlayan tüp geçen yıl 90 metre uzatıldı.

Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılmasına 31 Temmuz'da başlandı. 50 gün sürmesi planlanan çalışmalarda portalın betonarme temel imalatları tamamlandı, çelik yapı imalatında ise 5 metrenin montajı gerçekleştirildi.

Toplam 256 metre uzunluğundaki fore kazık imalatı tamamlandı, değişimi planlanan 4 adet genleşme derzinden birinde kaynak işi bitirildi, ikisinde yerine montajlama yapıldı, birinde ise çalışmalar devam ediyor.

Ayrıca refüjdeki 3 bin 500 metre beton bariyerin 2 bin 300 metresi ile toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının 17 bin metrekaresi yenilendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çalışmaların 19 Eylül'de tamamlanması planlanıyor

19 Eylül'de tamamlanması hedeflenen çalışmalarla Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde hizmet veren tüp 67 metre uzatılacak. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliği artırılmış olacak.

Öte yandan çalışmalar nedeniyle İstanbul yönüne trafiğe kapatılan Abant-Kaynaşlı kavşakları arasında 23 kilometrelik güzergahtaki ulaşım, D-100 kara yolu üzerinden sağlanıyor.

Özellikle hafta sonları trafik yoğunluğunun arttığı bölgeyi kullanacak sürücülerin, seyahat planlarını yaparken çalışmaları göz önünde bulundurması ve alternatif güzergahları değerlendirmesi isteniyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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Bolu Heyelan İstanbul Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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