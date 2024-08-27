Kaçak ilaç operasyonunda 2’si doktor 19 şüpheli yakalandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretmek veya satmak" ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, bir kamu hastanesindeki ecza depolarından yasa dışı yollarla alınan ilaçların satıldığını, kaçak yollarla ülke içerisinde ilaç ticaretinin yapıldığını, ülkeye kaçak yollarla getirilen botoks ve dolgu ürünlerinin güzellik merkezlerinde uygulandığını belirledi.

Gözaltına alınanlar arasında 2 doktor da bulunuyor

Çalışmaların ardından zanlıların kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, İstanbul, Adana, Kırklareli, Samsun, Kastamonu ve Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 doktorun da olduğu 19 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, bin 547 botoks ve dolgu ürünü ile çeşitli tıbbi malzemeler, 21 dijital materyal, uyuşturucu ile yurt dışı ilaç ihracatına konu evraklar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.