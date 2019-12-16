Türkiye
Bakırköy'de komşularına saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı16 Aralık 2019 Pazartesi 18:39 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 18:44
Bakırköy'de gürültü nedeniyle komşularını darbettiği iddia edilen 3 kişi tutuklandı.
[Fotoğraf: DHA]
Bakırköy'de 12 Aralık'ta gürültü nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir apartmanda yaşanan darp olayına ilişkin basına yansıyan görüntüler incelendi.
İncelemenin ardından, olaya karıştığı gerekçesiyle baba ve 2 oğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, savcılıkça ifadelerinin alınması sonrasında tutuklanmaları istemiyle hakimliğe gönderildi.
Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Kaynak: AA