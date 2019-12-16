İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışmanın ardından gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce 13 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde yapılan aramada 25,67 gram sentetik uyuşturucu, 132 uyuşturucu etkisi gösteren sentetik hap, 45,12 gram esrar, 33 uyuşturucu hap ile 50 mermi ve çeşitli malzemeler ele geçirilmişti.

Kaynak: AA