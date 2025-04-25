Bakan Yerlikaya'dan trafik kazasında hayatını kaybeden polis için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Zeki Bacak, 20 Nisan Pazar günü bir kazaya müdahale ettiği esnada başka bir aracın çarpması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Cizre- Nusaybin karayolu Çığır köyü yakınında 20 Nisan’dan meydana gelen trafik kazasına müdahale için bölgeye giden polis memuru Zeki Bacak, yol açma çalışması sırasında yol işaretlemelerini aşan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Sürücü gözaltına alınırken, Zeki Bacak, ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis memuru Bacak, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.