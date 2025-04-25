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Türkiye
TRT Haber 25.04.2025 08:10

49 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 210 gözaltı

49 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son iki haftada düzenlenen operasyonlarda, 210 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

49 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 210 gözaltı

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