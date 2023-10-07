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Türkiye
DHA 07.10.2023 16:42

Bakan Yerlikaya: Eylem hazırlığında olan 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanlar operasyonları kapsamında Van'da eylem hazırlığı içinde olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Eylem hazırlığında olan 6 terörist yakalandı
[Fotograf: DHA]

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız" vurgusu yaptı.

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Yakalanan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek  Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında eylem hazırlığında olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.

 

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