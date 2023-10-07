Bakan Yerlikaya: Eylem hazırlığında olan 6 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Masum insanları öldüren, vatan evlatlarına kurşun sıkan, eylem hazırlığı içinde olan bölücü terör örgütüne göz açtırmayacağız" vurgusu yaptı.

Yakalanan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyelerinin 6-8 ekim Kobani olayları bahanesiyle eylem yapacakları tespit edilerek Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon kapsamında eylem hazırlığında olan 6 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı.