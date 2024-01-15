Çok Bulutlu 6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 15.01.2024 18:12

Bakan Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel ülkeden ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel'in, saat 17.15 itibarıyla ülkeden ayrıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel ülkeden ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır.

Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır."

İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golün ardından, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının başlangıç tarihine atıfla bileğine "Davut Yıldızı" ve "100 gün. 7 Ekim" yazısını göstererek İsrail propagandası yapmıştı.

Antalyaspor'un Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareket nedeniyle kadro dışı bırakılan İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmıştı.

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı
İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel gözaltına alındı

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Antalyaspor İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
DSÖ Genel Direktörü'nden "Gazze" mesajı: Bugün bir trajedinin 100. günü
19:31
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
19:19
Çanakkale'de motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı
19:16
Başakşehir’in İsrailli futbolcusu Karzev’in ifadesi alındı
18:51
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
19:13
Bulgaristan’da 5 bin NATO askeri personelini barındıracak tesisler kurulacak
Gazze'de günlük yaşam
Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
Arızalı otomobil yolları dumana boğdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ