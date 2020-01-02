Türkiye
Bakan Varank: Ocak-Kasım 2019 döneminde 157 bin 374 istihdam oluştu02 Ocak 2020 Perşembe 10:42 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 10:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ocak-Kasım 2019 döneminde 104 milyar liralık yatırıma 'tamamlama vizesi' verdik, 157 bin 374 istihdam oluştu" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik. 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz" açıklamasını yaptı.
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