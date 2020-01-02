Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yüzde 46'sı imalat sektöründe olmak üzere 116 milyar liralık yatırıma teşvik belgesi verdik. 186 bin 394 ilave istihdam bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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