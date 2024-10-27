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Türkiye
AA 27.10.2024 16:28

Bakan Tunç, maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin cenazesine katıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki bir özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Ferdi Tayyar'ın cenaze törenine iştirak etti.

Bakan Tunç, maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin cenazesine katıldı
[Fotograf: AA]

​​​​​​​Amasra ilçesindeki maden ocağında dün galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodundaki göçükte yaşamını yitiren Tayyar’ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesine bağlı Sütlüce köyündeki evine getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, helallik alındı.

Törene katılan Bakan Tunç, maden işçisi Tayyar’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze, Orta Mahalle Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Bakan Tunç, maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin cenazesine katıldı

Törene, maden işçisinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında dün meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan işçi Ferdi Tayyar (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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Adalet Bakanlığı Maden Yılmaz Tunç
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