İstanbul Barosu bir skandala sahne oldu. Terör örgütü DHKP-C üyesi Avukat Ebru Timtik'in posteri baroya asıldı.

Emniyet güçleri anında müdahale etti, poster indirildi.

Olaya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sert tepki gösterdi.

“Savcı Selim Kiraz'ı şehit eden, bu ülkeyi huzursuz etmeye çalışan, jandarmamızın dağda fellik fellik arayıp etkisiz hale getirdiği DHKP-C terör örgütü mensuplarını fotoğrafını bugün İstanbul Barosu'na asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur."

"Yazıklar olsun"

Bakan Soylu, suç duyurusunda bulunacağını şu sözlerle ifade etti:

"Şahsım adına da bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Yazıklar olsun, İstanbul Barosu'na da yazıklar olsun, İstanbul Barosu'nun yöneticilerine de yazıklar olsun."

İstanbul Barosu'na posteri asılan Ebru Timtik kim?

Timtik, terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve örgüt içindeki faaliyetlerinden dolayı suçlu bulundu, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Timtik, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristlerin görüşme talep ettiği bir isim.

Selim Kiraz'ı şehit eden teröristin üzerinden de 36 parçaya ayrılmış kağıtta aralarında avukat Ebru Timtik'in de bulunduğu bazı avukatların isimleri ve TC kimlik numaraları çıktı.

Timtik ayrıca Sabancı suikastinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık İsmail Akkol'un da avukatlığını yapmıştı.

DHKP/C'den tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine başlayan Timtik, önceki gün hayatını kaybetmişti.