Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Ağrı-İran sınırında 81 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı
İçişleri Bakanı Soylu: Bakanlığımızca yürütülen Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri kapsamında, Ağrı-İran sınırımızda 81 kilometrelik güvenlik duvarı çalışması bugün tamamlandı.
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Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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