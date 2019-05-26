Türkiye
Bakan Soylu: 20 bin 558 kaçak Afgan göçmen geri gönderildi
26 Mayıs 2019 Pazar 14:23 - Son Güncelleme 26 Mayıs 2019 Pazar 14:24
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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