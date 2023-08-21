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Türkiye
İHA 21.08.2023 15:03

Bakan Şimşek’in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Ankara'da bir alışveriş merkezinde kumpir yedikten sonra ziyaret ettiği kafenin sahibi o anları anlattı.

Bakan Şimşek’in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı

Bakan Mehmet Şimşek, Çankaya’da bulunan bir AVM’de cumartesi günü kumpir yedi.

Bakan Şimşek, eşi Esra Kara Şimşek ile AVM’ye gelerek kumpir yedi.

Şimşek’in kumpir yediği anlar bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Bakan Şimşek’in ziyaret ettiği esnaf o anları anlattı

Bakan Şimşek, yemeğin ardından bir kafeyi de ziyaret etti. Kafe sahibi Selahattin Korkmaz, o anları şöyle anlattı:

“Hazine ve Maliye Bakanımız AVM’mizi ziyaret ederek bizi çok onurlandırdı. Kendisine ve Esra Hanım’a bir kahve ısmarlamak istedik. Şubemizi ziyaret ettiler. Kendisine bir kahve ikram ettikten sonra fotoğraf çektirdik, kendisine çok teşekkür ediyorum.” 

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Ankara Mehmet Şimşek
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