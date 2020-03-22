Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Koca'dan 'hayat eve sığar' paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemini yeniden hatırlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.
Hayat Eve Sığar. #HayatEveSığar pic.twitter.com/kLVWPqvcjD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2020
Etiketler: koronavirüs mücadelesi hayat eve sığar bakan kocaSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 22:30
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