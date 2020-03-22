Mümkün olduğunca temassız yıkanmalı, defin için namaz vakti beklenmemeli. Riskli durumlarda ceset torbası ve tabutla defnedilmeli.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, salgın hastalık riskinde cenaze namazı ve defin işleminin nasıl yapılacağına yönelik açıklama yaptı. Son görev sırasında yapılacaklar anlatıldı.

Birden fazla cenaze olması durumunda tek namaz yeterli olacak

Öncelikle cenaze namazları için belirli bir vaktin olmadığı belirtildi, "Namazlar bekletilmeden en az katılımla ve mesafeli bir şekilde kılınmalı" denildi. Ayrıca birden fazla cenaze olması durumunda tek bir namazın yeterli olacağı vurgulandı.

Cenaze namazına iştirak edenler arasında yeterince mesafe bırakılması istendi. Hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazının daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabileceği belirtildi.

"Uzaktan yıkanabilir"

Açıklamada, cenazenin yıkanıp kefenlenmesine ilişkin bilgilendirme de yapıldı. Salgın riski taşıyan cenazelerin uzaktan yıkanması gerektiği vurgulandı. Bunun riskli olduğu durumlarda koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmümün yaptırılması istendi.

Gerektiğinde teyemmümün de terk edilebileceği ifade edildi. Cenazenin kefenle defnedilmesinin riskli olduğu durumlarda ise, ceset torbası veya tabut kullanılmasının caiz olduğu vurgulandı.