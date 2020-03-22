Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Konya’dan Esma anne, dün mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" sözlerine yer verdi.

Telefon görüşmesinde Çökmen'e evden çıkmaması gerektiğini hatırlatan Erdoğan, tedavi için İstanbul'a gelme isteğine şöyle cevap verdi:

"Sokağa çıkmayın. İnşallah bunları atlatalım ondan sonra gelirsin."