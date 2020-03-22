Yaşlılara ve kronik hastalara kısıtlama geldi. Acil ihtiyaçlarının karşılanması için ise telefon hatları hizmete açıldı.

81 ilde vali veya kaymakamların başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu. Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin, başta sağlık olmak üzere tüm temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Sokağa çıkma yasağı olan ve kimsesi olmayanlar, 112, 155, 156'yı aradıklarında acil ihtiyaçlarını gelen ekiplere parasını verip aldırabilecek.

Belediyeler de destek oluyor

Yurdun birçok yerinde polis ve jandarma ekipleri, evden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların market alışverişini yaptı. Birçok ilde belediyeler de ekiplere destek veriyor.

Erzurum'da 65 yaş üstü vatandaşlar evde kalarak günlerinin büyük bir bölümünü balkonlarda geçiriyor. Onların ihtiyaçları da belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.

Aksaray'da ise bir mahalle muhtarı yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı.