Haber Giriş: Kaynak: İHA
Piknikçiler uyarılara uydu, Belgrad Ormanı boş kaldı
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüse karşı alınan önlemlere rağmen Belgrad Ormanı'nda tepki çeken dünkü kalabalık, bugün yerini sessizliğe bıraktı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların evde kalması yönünde yapılan çağrılar bugün karşılık buldu.
Belgrad Ormanı’nda dün görülen piknikçi yoğunluğu bugün yerini sessizliğe bıraktı.
Ormana ziyarete gelen birkaç piknikçi, uzak masalarda vakit geçirdi.
Belgrad Ormanı'nın sessiz pazarı drone ile havadan görüntülendi.
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