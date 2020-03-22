Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.

Yapılan aramada 1970 paket sigara bulundu. Otomobildeki İ.D. ve A.D. gözaltına alındı.