Haber Giriş: Kaynak: AA
Bitlis'te 2 bine yakın kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobilde 1970 adet kaçak sigara buldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu.
Yapılan aramada 1970 paket sigara bulundu. Otomobildeki İ.D. ve A.D. gözaltına alındı.
Etiketler: bitlis valiliği kaçak sigaraSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 18:38
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