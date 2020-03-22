Ne güzel havadan vazgeçtiler ne de çay eşliğinde sohbetten. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan yaşlıların balkon keyfi kameralara yansıdı.

Bu yasak onların iyiliği için getirildi. Birçoğu bunun farkında. Ahmet, Eşref, Şerafettin ve Şerif dedeler de risk gurubunda yer alan 4 kardeş. Yaşları 65'in üzerinde, evlerinden çıkmıyorlar.

Erzurum'da bulunan Yıldız Apartmanı'nda da 65 yaş üstü 4 vatandaş oturuyor. Onlar, yasağın gelmesi ile birlikte günlerin büyük bir bölümünü balkonda geçiriyorlar.

Kardeş dedelerin balkon sohbeti saatlerce sürdü. Böylece hem sosyalleştiler hem de virüs kapma riskini en aza indirdiler. Dedeler herkese "evde kalın" mesajı verdi.