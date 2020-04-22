Twitter hesabından Ebeler Haftası'na ilişkin mesaj yayımlayan Bakan Fahrettin Koca, "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne-babalar adına kutlarım" dedi.

Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftasını, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne babalar adına kutlarım. pic.twitter.com/9voAkRZu6b — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020