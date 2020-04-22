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Bakan Koca'dan Ebeler Haftası mesajı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm ebelerin Ebeler Haftası'nı kutladığını söyledi.
Twitter hesabından Ebeler Haftası'na ilişkin mesaj yayımlayan Bakan Fahrettin Koca, "Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftası'nı, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne-babalar adına kutlarım" dedi.
Anneler ve çocukları için hayat boyu biricik kalan ebelerimizin Ebeler Haftasını, mensubu oldukları sağlık camiamız ve anne babalar adına kutlarım. pic.twitter.com/9voAkRZu6b— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020
Etiketler: Ebeler Haftası mesajı bakan kocaSon Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:53
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