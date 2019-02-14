Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazından kurtarılarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Koca, Başhekim Prof. Dr. Recep Demirhan ve doktorlardan yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Koca, çöken binada enkaz kaldırma çalışmalarının dün itibarıyla sona erdiğini hatırlattı.

Koca, Kartal'daki çöken binada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını ve hastanelerde tedavi altına alındığını belirterek, "Şu an 14 hastamızdan biri taburcu edildi, 6 kişi yoğun bakımda" diye konuştu.

Hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi veren Koca, "Bir hastamızı dün servise almış olduk, servisteki hasta sayımız şu an 7" dedi.

Yoğun bakımdaki 6 hastadan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu anlatan Koca, "Onun dışında 6 yaşındaki Havva kızımızın genel durumu iyi, solunum cihazına bağlı değil. Sağ bacağına bugün küçük bir müdahale yapıldı. Onun dışında bulguları iyi seyreder durumda. Ayrıca 9 yaşında Mahmut Tayyip evladımızı biliyorsunuz, bugün sol bacağına küçük bir müdahale yapıldı, o da solunum cihazına bağlı değil. Kendisiyle konuştum genel durumu iyi, ciddi sorunu görünmüyor. Önümüzdeki bir iki gün içerisinde zannediyorum toplam 4 hastamızı taburcu edebiliriz" diye konuştu.

Bir gazetecinin, enkazdan kurtarılan Mert Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili sorusunu Koca, "Mert'in de sağ bacağına bugün küçük bir müdahale yapıldı. Yer yer dalgalı bir kardiyak sorunları da oluyor. Kendisiyle de konuştum. Genel durumu ciddi değil ama biraz daha yakın takip edilmesi gereken durumda" diye yanıtladı.

Bakan Koca, hastanedeki hekimler ve sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, "Milletimizin başı sağ olsun, benzer acıları Rabbim bir daha yaşatmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan 112 Acil Servis, UMKE, AFAD ve diğer STK çalışanlarına geceli gündüzlü gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Bakan Koca'ya ziyaretleri sırasında, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ile Başhekim Demirhan da eşlik etti.

Kaynak: AA