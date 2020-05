Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilci gençlerle video konferans aracılığıyla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kutlama programlarını planladıkları gibi yapamadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Normal şartlar altında sizlerle burada beraber olacaktık. Bu hafta boyunca hem sizleri hem ülkemizin dört bir yanına dağılmış diğer arkadaşlarımızın bir kısmını da buraya davet etme düşüncemiz vardı. Fakat pandemi süreci bu fiziksel birlikteliğimizi şu an için kesintiye uğrattı. Ama biliyorsunuz bizlerin sizlerle, sizlerin bizlerle arasındaki gönül bağı, gönül köprüsü çok kuvvetli. Hiçbir şey birbirimize olan sevgimizi, saygımızı, muhabbetimizi, dostluğumuzu, kardeşliğimizi engelleyemeyecektir. Bilakis bizler her zorluğa ve karşılaştığımız sorunlara moralle, inançla, kararlılıkla yaklaşacağız ve hem engelleri kaldıracağız hem de aramızdaki bağı, hukuku, kardeşliği daha güçlü noktalara birlikte taşıyacağız."

"Gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız"

Gençliğin gelecek yürüyüşünde kendilerinin en büyük yol arkadaşı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Gençlik bizim sadece bir hafta boyunca, bir gün sürecinde gündemimizde, ajandamızda olan bir konu değil. Gençlik bizim hayatımız, gençler bizim en büyük umudumuz, en önemli yol arkadaşlarımız. O yüzden sizlerle beraber olmak, sizleri dinlemek, sizlerle hasbihal etmek, sizlerin görüşlerini, önerilerini almak bizim için önemli bir sorumluluk ve önemli bir hayat tarzı" dedi.

"Her birinizi tebrik ediyorum"

Bakan Kasapoğlu, gönüllü gençlerin Türkiye'nin dört bir yanında örnek çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Her birinizi tebrik ediyorum. Gönüllü olarak yaklaştığınız halkımızın tüm fertlerine, gençlerimize, büyüklerimize olan sevginiz, saygınız bizleri hem mutlu kıldı, hem duygulandırdı. Bu yüzden sizlerdeki bu çaba, güzel niyet, güzel kalp olduğu müddetçe bizim geleceğe olan yürüyüşümüz, bugünlere ve yarınlara olan umutlarımız her daim diri olacaktır. Bu anlamda koyduğumuz hedefleri de inşallah her geçen gün daha yukarılara taşımanın inancını ve kararlılığını yaşayacağız" diye konuştu.

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum"

Gençlere zamanlarını iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vakit en büyük imkanlarımızdan, en büyük nimetlerden bir tanesi tıpkı sağlık gibi. Sağlığın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesi hangi büyüklükte bir ekonomiye sahip olursa olsun bir sağlık sorunu karşısında tamamıyla kitlenmiş durumda. O yüzden sağlığınızı hem fiziki anlamda hem ruhsal anlamda hem de sosyal anlamda koruma adına tüm güzel olan imkanları değerlendireceğiz. Gönül dünyamızı, ruh dünyamızı takviye etme adına daha çok okuyacağız, daha çok dinleyeceğiz, daha çok konuşacağız İmkanlarımızın hepsi sizler için. Çünkü sizler insanlığın umudu olan genç arkadaşlarımızsınız. Tekrar Gençlik Haftanızı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. İnşallah 101 yıl önceki milli mücadele ruhuyla, demokrasimize, milli irademize ve yüksek adalet anlayışımıza sadakatle ve her zaman çıtaları yükseltme ilkesiyle, motivasyonuyla yarınlara birlikte diyorum."

Temsilci gençler çalışmalarını anlattı, türkü söyledi, şiir okudu

Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından gençler söz aldı ve unutamadıkları gönüllülük deneyimlerini, geleceğe dair hayallerini, proje ve çalışmalarını anlattılar.

Buluşmada gençlerden bazıları türkü söyledi ve şiir okudu. Bakan Kasapoğlu ise gençleri alkışlayarak tebrik etti.