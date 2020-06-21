Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Babalar Günü nedeniyle Twitter hesabından, babası Osman Çavuşoğlu'nun da olduğu bir video paylaşımı yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun babasının elini öptüğü görüntülerde kızı da yer alıyor.