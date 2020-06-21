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Bakan Çavuşoğlu'ndan Babalar Günü paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından Babalar Günü'ne özel paylaşım yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Babalar Günü nedeniyle Twitter hesabından, babası Osman Çavuşoğlu'nun da olduğu bir video paylaşımı yaptı.
Bakan Çavuşoğlu'nun babasının elini öptüğü görüntülerde kızı da yer alıyor.
#Baba, #Oğul ve #Torun#BabalarGünü’nüz kutlu olsun. pic.twitter.com/wZmtnV6z9x— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 21, 2020
Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu Babaler GünüSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 11:29
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