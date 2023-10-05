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Türkiye
DHA 05.10.2023 17:08

Bahçelievler'deki patlamada doğal gaz hortumu kasten kesilmiş

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen doğal gaz patlamasına ocağa bağlı doğal gaz hortumunun kasıtlı olarak kesilmesinin neden olduğu ortaya çıktı.

Bahçelievler'deki patlamada doğal gaz hortumu kasten kesilmiş

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 28 Eylül'de 6 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Olayla ilgili hazırlanan itfaiye raporuna göre, dairede yapılan incelemede elektrik şalterinin açık olduğu belirlenirken, tesisatta elektrik kaynaklı yanmaya rastlamadı. Bina ve doğal gaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada ise, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa da rastlanılmadı. Daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğal gaz vanasının açık pozisyonda, vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edildi.

Şirinevler'de binada patlama: 3 ölü, 3 yaralı
Şirinevler'de binada patlama: 3 ölü, 3 yaralı

Patlamanın etkisiyle sokağa düşen ocak üzerinde yapılan incelemede ise ocak beklerinden iki tanesinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu belirlendi.

Tüm tespitler sonucu oluşturulan raporda, "Mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici alet kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesi ile bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme vb) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde ve cadde üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daireye sıçradığı kanaatine varılmıştır" denildi.

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