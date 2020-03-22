Yangın, Şirinevler Mahallesi Acıbadem Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi.

Yangın kısa sürede depoda bulunan boş damacanaların tutuşması sonucu büyüdü.

Depodan alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1 traktör, 2 kamyonet ve bir araç zarar gördü.

Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.