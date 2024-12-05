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Türkiye
AA 05.12.2024 17:55

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 6 bloklu sitenin yıkımına başlandı

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüme giren 6 bloklu Akın Sitesi'nin yıkımına başlandı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bakanlığın başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyasına vatandaşların başvurmalarını istedi.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 6 bloklu sitenin yıkımına başlandı

Çobançeşme Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın "Yarısı Bizden" kampanyasına dahil olan Akın Sitesi'nin yıkımı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 188 bağımsız bölümden oluşan 6 bloklu sitenin yerine daha güvenli binalar inşa edileceğini söyledi.

"Yarısı Bizden" kampanyası için çağrı

Depremin değil, çürük binaların can aldığını ifade eden Bahadır, Bakanlığın başlattığı "Yarısı Bizden" kampanyasına vatandaşların başvurmalarını istedi.

Bahadır, kampanya kapsamında daire başına 1,5 milyon lira verildiğini, bunun 700 bin lirasının geri ödemesiz hibe, 100 bin lirasının taşınma parası olduğunu, kalan 700 bin liranın ise inşaatın tamamlanmasının ardından 2 yıl sonra geri ödenmeye başlanacağını belirtti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Belediye olarak da vatandaşlara destek olduklarını dile getiren Bahadır, güvenli evlerde oturmanın fedakarlık gerektirdiğini ifade etti.

Riskli binalardan el birliğiyle kurtulmak için vatandaşları işbirliğine davet eden Bahadır, "Buradan bir müjde vermek istiyorum. Bakanlığımız ve TOKİ'nin katkılarıyla, Yenibosna'da bulunan 1670 daireli, 10 bin kişinin yaşadığı bir bölgede daha yıkım yapıp yeni binaların temelini atacağız" dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul Kentsel Dönüşüm TOKİ
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