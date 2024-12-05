Hava sıcaklıkları artıyor, yağmur geliyor

Meteoroloji'nin son hava raporlarına göre, cuma gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların artması bekleniyor. Mevsim normalleri altına düşen sıcakların, mevsim normallerine gelmesi tahmin edilirken yurt genelinde kar yağışı yerini yağmura bırakacak.

İstanbul'da sıcaklıkların 5-6 derece yükselmesi beklenirken hafta sonu İzmir, Ankara ve İstanbul'da aralıklı yağışlar görülebilir.

Marmara ve Karadeniz bölgelerinde hava sıcaklıkları 5-6 derece artacak, birçok bölgede de sisli hava etkili olacak.

Bazı bölgelerde ara yağışlar görülürken önümüzdeki hafta başından itibaren batı bölgelerde yağışların etkili olması tahmin ediliyor.

Önümüzdeki 5 günlük periyotta, Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sağanak geçişlerinin zaman zaman şiddetini artırması tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışının görüldüğü Doğu Anadolu'da yeni haftada sisli ve açık bir havanın olması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olması bekleniyor.