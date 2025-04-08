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Türkiye
AA 08.04.2025 10:54

Baharda "kar" sürprizi: Birçok il beyaza büründü

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının eksi dereceleri gördüğü bazı iller de beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu illerde vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

Baharda "kar" sürprizi: Birçok il beyaza büründü

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kartepe Kayak Merkezi ile Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kar yağışı etkili oluyor. Yağışın ardından Samanlı Dağları'nın alçak kesimleri yeniden beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Kartepe'de kar yağışının pazartesi gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İzmit kent merkezinde ise hava sıcaklığının gündüz 12, gece 3 derece civarında seyretmesi öngörülürken, pazartesiden itibaren sıcaklıkların yükseleceği tahmin ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan Çam Dağı yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sayesinde Çam Dağı sabaha karşı beyaza bürüdü.

Köknar, gürgen, meşe, akasya ve kestane ağaçlarının dalları karın ağırlığıyla eğildi.

Yeni filizlenen çiçekler ve tomurcukların kar örtüsü altında kaldığı bölgede oluşan kış manzaraları havadan da görüntülendi.

Bolu ve Düzce

Bolu'nun çevresinde bulunan yaylalar ile yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Abant Gölü Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Kartalkaya ile Aladağ bölgesinde etkili oldu. Yağışın ardından kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı yaylalar ve yüksek rakımlı köylerde kar yağdı.

Saçmalıpınar, Kardüz, Pürenli Yaylaları ile Yunusefendi, Çamlıbel ve Bakacak köyleri yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Karabük

Karabük il merkezi ve ilçelerinde gece başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kar yağışının ardından Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.

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