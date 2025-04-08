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Türkiye
AA 08.04.2025 10:02

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü yolda sürücüler zor anlar yaşıyor.

Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Kara yolunun Düzce kesimi Bakacak ve Karanlıkdere mevkilerinde hafif şekilde etkisini gösteren kar yağışı ve sis, görüş mesafesini düşürdü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerliyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde de aralıklarla kar yağışı ve yer yer sis etkili oluyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları ile trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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